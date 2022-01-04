Политтехнолог Сергей Гайдай назвал ключевую ошибку бывшего президента Украины Петра Порошенко в его противостоянии с действующим лидером страны Владимиром Зеленским.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

По мнению эксперта, Петр Порошенко глубоко ошибся, когда решил быстро уехать из Украины. «Создается впечатление, что испуг Порошенко был таков, что он в машине матерился на водителя, кричал: «Гони в Борисполь!», и прямо по дороге покупал билет на самолет. Это фактически был не отъезд, а бегство, которое плохо подходит к образу «гетмана», - рассуждает он.

К тому же, отмечает Сергей Гайдай, такое поведение вообще не характерно бывшему президенту Украины. «Ведь Петр Порошенко по натуре – бретер, который всё время нарывается на дуэль», - подчеркивает он. То есть, объясняет политтехнолог, Порошенко легко выходит на поединок, поскольку уверен в своей победе.

Именно по этим причинам, подчеркивает он, бывший президент и пошел на стадион к Зеленскому. «Политик Порошенко думал, что легко выиграет дебаты у актера Зеленского», - констатирует Сергей Гайдай. То есть, объясняет он, Порошенко привык к таким дебатам и вообще умеет отвечать на вызовы, но вдруг решил улететь.

Сергей Гайдай отмечает, что согласно информации журналистов на конференции в Варшаве Порошенко зарегистрировался последним. «То есть ему пришлось придумывать себе зарубежную программу», - подчеркивает гость программы.

Как сообщала Politeka, Гайдай заявил, что в новый Майдан он не верит, особенно если его организатором будет Порошенко.

Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал, что будет дальше с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

https://youtu.be/34HXx5yhIvg