Журналист и основатель проекта «Наши деньги» Юрий Николов поразмышлял над тем, какие меры Украине следует принять в борьбе с олигархами.
Об этом он рассказал в программе Романенко. Беседы» с Юрием Романенко.
Как отмечает гость программы, Антимонопольный комитет потенциально такой же важный орган, как и Кабмин, а теоретически по закону он также и независим. «Его функционал и возможности по влиянию на олигархов чрезвычайно высоки. На порядок выше, чем у налоговиков», - подчеркивает он.
Следовательно, констатирует Юрий Николов, у Антимонопольного комитета инструментарий гораздо шире для борьбы с олигархами, он не ограничивается простым выписыванием штрафов. «Казалось бы, идешь на войну с олигархами-монополистами… Ты должен первое что сделать – Антимонопольный усилить», - подчеркивает эксперт.
С другой стороны, считает он, это следует применять, если речь идет о войне с олигархами, если же целью является поставить их на колени, то и инструменты должны быть другими. «А если ты к олигарху на разборки приходишь с огурцом в кобуре вместо пистолета, то над тобой олигарх ржать будет», - говорит Юрий Николов.
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Как сообщала Politeka, Николов заявил, что децентрализация привела к потере управляемости государством.
Также Politeka писала о том, что Гладких рассказал, следует ли трогать олигархов во времена, когда такая беспокойная ситуация на границе.