Решение Кабинета Министров о государственном регулировании цен на природный газ для производителей хлеба, масла и молока обернется падением добычи и потерями государства 20 млрд грн на импорт дополнительных объемов газа.



Об этом пишет Главком со ссылкой на заявление генерального директора нефтегазового консультационного центра «Ньюфолк» Андрея Закревского.



«В перспективе это приведет к снижению добычи газа в стране. Далее, по принципу домино, падение добычи необходимо будет компенсировать дополнительным импортом газа, который сегодня дефицитен во всем мире. Это дополнительные расходы для бюджета, которые на фоне снижения налоговых и рентных поступлений от добычи из - за его падения, мягко говоря, не желательны: дополнительный компенсационный импорт может обойтись более чем в 20 млрд грн», - заявил эксперт на своей странице в Facebook.



Он прогнозирует, что из-за такого решения правительства, частный сектор может сократить инвестиции в добычу на 6 млрд грн.



«Логично спрогнозировать, что он сократит свои инвестиции в бурение и заморозит высокорисковые проекты, как, например, разработка новых участков. Это потеря более 6 млрд грн инвестиций в год», - подчеркнул эксперт.



В общем, решение Кабмина регулировать цены на газ противоречит европейской практике и обязательствам Украины перед западными партнерами, подчеркнул Закревский.



Напомним, ранее Кабмин определил некоторые предприятия пищевой промышленности, которым обязал продавать газ по льготной цене. А ассоциации газодобывающих компаний решение правительства назвали коррупционным и таким, что противоречит Меморандуму с МВФ и приведет к падению добычи газа в Украине.