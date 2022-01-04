Эксперт по местному и региональному развитию Руслан Рохов объяснил, какое важное значение может иметь идея в сегодняшней политике Украины.

Об этом он рассказал в программе «Романенко. Беседы».

По словам гостя программы, людям нужна личность, на которую они смогут опрокинуть ответственность за воплощение идеи. «В этом смысле роль личности в украинской политике действительно очень велика», - подчеркивает он.

Тем не менее, отмечает Руслан Рохов, граждане, проявляющие политическую активность и желающие перемен, должны объединиться вокруг самой идеи перемен. В то же время он указывает на то, что это не имеет непосредственной связи с электоральным процессом, речь идет скорее о первом или даже нулевом этапе. «Здесь решаются начальные вопросы: что нас не устраивает в нынешнем положении дел, чего мы хотим взамен этого, как мы готовы взаимодействовать ради достижения этой цели?», - объясняет эксперт.

Далее же, добавляет он, идет следующий этап, то есть начало избирательной кампании, а здесь уже необходим лидер. К тому же, отмечает Руслан Рохов, во время избирательной кампании политическая идея должна быть изложена простым языком, какой бы сложной она ни была на самом деле. «Но объединение единомышленников и избирательная кампания – это два разных процесса», - подчеркивает гость программы. В частности, говорит он, первый процесс касается электората, а второй - эта синхронизация ожиданий и взглядов.

Как сообщала Politeka, Рохов рассказал, кто должен объединиться для решения украинских проблем.

Также Politeka писала, что Рохов назвал два пути имплементации новой Конституции Украины.