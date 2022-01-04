Политтехнолог Сергей Гайдай рассмотрел вопрос о том, рискнёт ли бывший президент Пётр Порошенко вернуться в Украину, где его ожидает подозрение в государственной измене.

Своё суждение он высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Я надеюсь, Порошенко поймёт, что его невозвращение станет абсолютным крахом, и всё-таки вернётся. Тем более его основные активы находятся в Украине. Надеюсь, в Порошенко проснётся тот бретёр, которого я видел в нём в прежние годы, и он выйдет на поединок. К тому же Порошенко в своё время говорил Саакашвили: «Я не Янукович, я не побегу». А Саакашвили как раз тогда выводил людей на Майдан за его импичмент», - напоминает Сергей Гайдай.

Он также коснулся вопроса о вероятности новых массовых выступлений в Украине.

«В новый Майдан я не верю, особенно если его организатором будет Порошенко. Пётр Алексеевич обладает удивительной способностью канализировать всё, за что он берется. Это касается и Праздника вышиванки, и патриотических лозунгов, и строительства армии. Так же будет и с Майданом. Ему не стоит браться за это. К тому же Майдан сейчас вообще вряд ли возможен – разве что Зеленский совершит нечто такое, что выведет на улицы массы людей. Но и это точно не будет связано с Порошенко», - считает Сергей Гайдай.

Как сообщает Politeka, ранее он заявил, что инфантильность хотя и свойственна большинству людей, но у украинской власти проявляется особенно остро.

Также Politeka сообщала, что Гайдай посоветовал власти не трогать журналистов.