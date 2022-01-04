Его комментарий прозвучал в программе «Развилка».

«Практический опыт уже показал, что военная операция на Донбассе не способна решить проблему. Если бы короткий кинжальный удар мог решить проблему Донбасса, его бы уже давно использовали. Использование военной силы в этом регионе может быть только инструментом, но не целью. Конечная цель имеет гораздо более обширный, глобальный характер. Нынешняя ситуация на Донбассе в дальней перспективе не устраивает ни одну из сторон. Именно сейчас вокруг ОРДЛО активизировались дипломатические усилия. Я не могу полностью отрицать вероятность военного решения проблемы Донбасса, но думаю, что это средство будет использовано в последнюю очередь. Пока что я не вижу предпосылок к этому», - говорит Руслан Бизяев.

Он также спрогнозировал последствия переговоров Байдена и Путина.

«Сейчас начинает закрываться окно возможностей Байдена, а полностью оно закроется осенью 2022 года. Самое интересное мы будем наблюдать между мартом и октябрём», - считает Руслан Бизяев.

Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал приказ Министерства обороны о постановке женщин на воинский учёт.

Также Politeka сообщала, что Бизяев предложил возможные шаги для стабилизации ситуации в Украине.