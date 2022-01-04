Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает Максим Жорин, Украина критически нуждается в принятии закона о противодействии коллаборационизму и представители Национального Корпуса постоянно напоминают об этом. «С апреля наш законопроект о противодействии коллаборационизму лежит в Раде без рассмотрения», - добавляет он.

Тем не менее, отмечает руководитель Центрального штаба Нацкорпуса, проект закона активно обсуждается в медиапространстве, хотя окружение Зеленского довольно долго не давало официальной реакции на него. «Верещук считает нынешний текст законопроекта не готовым, потому что «надо еще определиться, кто такие коллаборанты», - сообщает он.

Сам Максим Жорин убежден, что понятие «коллаборант» действительно нуждается в определенности, но добавляет, что Нацкорпус уже это сделал. «Мы готовы дорабатывать текст, а не слушать бессмысленную критику самой сути законопроекта», - подчеркивает он.

В то же время руководитель Центрального штаба Нацкорпуса акцентирует на том, что предатели должны понести ответственность за свои преступления, а власть просто не проявляют интереса к этому проекту закона, а потому ищет компромисс.

Как сообщала Politeka, Билецкий заявил, что украинским властям не стоит рассчитывать на поддержку извне в плане обороны.

Также Politeka писала о том, что представители Нацкорпуса собрали акцию, чтобы задать нардепу Илье Киве вопросы его деятельности.