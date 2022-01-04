Предложенный Министерством энергетики законопроект о введении временных администраций на электростанциях угрожает энергетической безопасности Украины, сообщает Украинская ветроэнергетическая ассоциация.
Об этом пишет Главком.
Как отмечается, 31 декабря 2021 года Министерство энергетики Украины с копией соответствующим органам власти получило официальную позицию профильных ассоциаций из ВИЭ относительно Законопроекта о введении временных администраций в случае угрозы нарушения безопасности снабжения электрической энергии.
В своей расширенной позиции, ассоциации выразили обеспокоенность по данному законопроекту, поскольку, в случае его принятия, он будет иметь негативное влияние на энергетическую отрасль.
Ассоциации указывают, что это объясняется рядом недостатков.
В частности, законопроект несет значительные риски нарушений прав владельцев объектов энергетики и противоречит основополагающим принципам украинского и международного права; противоречит Соглашению об Ассоциации с ЕС, Энергетической Хартии и acquis ЕС; нарушает положения Соглашений о взаимной защите инвестиций и несет угрозу арбитражей против Украины.
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Кроме того, законопроект ухудшает инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность Украины; нарушает независимость Регулятора (НКРЕКП) и наделяет Минэнерго несвойственными ему функциями; содержит коррупциогенные факторы; искажает и устраняет рыночную конкуренцию и нивелирует все достижения либерализации рынка.
Ассоциации считают, что в правовом государстве с рыночной экономикой "такие законы не должны приниматься".
В сообщении подчеркивается, что английская версия данной позиции также была отправлена в Энергетическое сообщество, председателю делегации ЕС в Украине, послам Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии.