Попытка приравнять декларацию о государственном суверенитете к статусу Акта о провозглашении независимости или Конституции Украины является вредной и подыгрывает пропаганде.

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Как известно, депутаты ВР де-юре работают в округах (самые известные из них в зарубежных) и с сегодняшнего дня - в комитетах, а де-факто продолжают отдыхать на рождественских каникулах при сохранении зарплат и депутатских выплат. Однако есть депутаты, которые активно регистрируют новые законопроекты. Среди "самых актуальных" - законопроект председателя ВР Стефанчука "О статусе народного депутата-основателя государственной независимости Украины".

Этот законопроект определяет правовой статус народного депутата, который "провозгласил Декларацию о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года и/или одобрил олошення независимости Украины 24 августа 1991 года т/или поддержал Постановление Верховной Рады Украинской ССР "О провозглашении независимости Украины".

Статус "учредителя" присваивается указом Президента на основании ходатайства председателя Верховной Рады. Бывшим депутатам со статусом "основателя" может быть присвоено пожизненное денежное содержание (см. Статью 4), а статья 7 определяет Кабинет Министров и местные власти должны почтить вышеупомянутых депутатов в случае смерти.

Кроме того, "учредители" получают дипломатический паспорт и ряд прав для влияния на принятие государственных решений…

Напомню, что речь идет о депутатах ВР первого созыва, которая действовала с 15 мая 1990 года по 22 апреля 1994 года и состояла из большинства (группа 239 - "За суверенную Советскую Украину" и меньшинства (Народный совет - 125 депутатов).

Для понимания тогдашней ситуации приведу результаты и мотивацию голосования за Декларацию о государственном суверенитете: "за" - 355, против - 4, воздержался - 1. Если депутаты «Народного совета» рассматривали это решение как шаг к Независимой Украины, то большинство из коммунистической группы "239", которые тоже поддержали Декларацию, надеялись на сохранение своего влияния в новом Союзе Суверенных Государств со столицей в Москве.

Большое количество из них впоследствии активно поддержит Кучму, а позже Януковича и поможет "бесплатно" приватизировать украинские предприятия и без устали агитировать за дружбу с братским российским народом.

Я уже молчу о цинизме "пожизненного денежного содержания "бедных и несчастных" Богатыревой, Масола, Потебенько, Пустовойтенко, Кинах, Мармазова, Бандурка, Макеенко, Хотлубея... на фоне сегодняшнего социального положения рядовых пенсионеров, медиков, учителей, преподавателей...и потребностей финансирования национальной безопасности и обороны Государства.

Вообще попытка приравнять декларацию о государственном суверенитете к статусу Акта о провозглашении независимости или Конституции Украины является вредной и подыгрывает пропаганде Путина-Медведчука о якобы нашем обязательстве относительно "постоянно нейтрального государства, которое не принимает участия в военных блоках". Такой тезис как и определение позиции УССР для заключения нового союзного договора действительно содержится в этом документе. Однако, несмотря на мировоззренческую и политико-правовую важность декларации о суверенитете тогдашней УССР, она не имеет правовой легитимности для независимой Украины!

Поэтому надеемся, что депутаты наконец начнут слетаться с зарубежных и Буковельного избирательных округов и займутся реальными и насущными вопросы жизнедеятельности общества в бедной, воюющей и ковидной Украине.