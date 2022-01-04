Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, сообщает Гордон.

"Не имея ни надлежащего развития экономики, ни достаточного количества природных ресурсов, у Зеленского решили в очередной раз поиграть с людьми в популизм. Подчеркиваю: средства, которые будут направлены в Фонд будущих поколений, будет удален из общего фонда госбюджета, что однозначно приведет к риску снижения социальных выплат», - написала Южанина.



Она напомнила, что похожие программы реализуются в высоко развитых странах, в частности Ирландии, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах, Австралии и Кувейте. Однако в этих странах сумма, выплаченная в пользу ребенка, колеблется в пределах 2-3 тысяч долларов. Кроме ОАЭ, где огромные нефтяные и газовые ресурсы позволяют накопить на счете гражданина, которому исполнится 18 лет, до 100 тысяч долларов. В Украине же, по замыслу президента, с 2037 года планируют выплачивать детям по 625 тысяч гривен.



Депутат также обратила внимание на то, что предложенным президентом законопроектом не гарантируется сохранность денег, которые будут накапливаться в Фонде будущих поколений, более того, выписана даже возможность банкротства компаний, которые будут обслуживать Фонд.



«Кстати, стоимость услуг таких компаний (в том числе частных) к 2037 году составит почти 35 млрд гривен, источником финансирования которых будет Фонд, то есть фактически это детские деньги», - добавила Южанина.

Ранее экономист Александр Охрименко заявил, что средства, которые украинцы получат по президентской программе о «экономический паспорт» через 16 лет, могут обесцениться, поэтому выплаты будут мизерными.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что экономический паспорт – это исключительно пиар-проект президента, который дискриминирует украинских детей по году рождения.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.