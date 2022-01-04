Как пишет Главком со ссылкой на издание «Наши Деньги», созданное благодаря лидеру фракции «За Будущее» Игорю Палице коммунальное предприятие по добыче янтаря на Волыни с оборотом более миллиарда в год готовят под частного инвестора. Свои права заявила фирма Тимура Миндича-бизнес-партнера Игоря Коломойского и близкого друга Владимира Зеленского.

«24 декабря депутаты Волынского облсовета проголосовали о реорганизации коммунального предприятия «Волиньприродресурс» в акционерное общество. Перед реорганизацией СМИ сообщили, что столичное ООО «Завод «Изумруд» потребовало от волынских коммунальщиков возврата долга 62 млн грн. Бенефициаром «Завод «Изумруд» указано Тимура Міндіча – совладельца студии «Квартал-95» и бизнес-партнера Игоря Коломойского», – сообщает издание.



Эти деньги частный завод якобы дал коммунальщикам в 2017 году, чтобы они заплатили Госгеонедрам за спецразрешения, отмечают «наши деньги».



«Комиссия по реорганизации, в течение ближайших двух месяцев оформит претензии кредиторов. После чего в ПАО иметь самый добычу янтаря в Украине и крупнейшее месторождение меди в Европе – зайдет частный совладелец», – поясняет издание.



«В столичной квартире Миндича год назад президент Владимир Зеленский праздновал свой день рождения«, - отмечают»наши деньги".