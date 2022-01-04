Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные "Оператора ГТС".

Это газ, который европейские компании хранили в украинских подземных хранилищах. В день принятия решения о государственном регулировании цен - 30 декабря - из страны было выкачано 7,8 млн куб. м газа, 31 декабря - 6,5 млн куб. м. 1 и 2 января реэкспорт составил 1,3 и 3 млн куб. м соответственно.

Выведенный из Украины объем газа 18,6 млн куб. м газа примерно равен месячному потреблению предприятий пищевой промышленности, для которых правительство установило льготную цену.

Ранее Кабмин определил некоторые предприятия пищевой промышленности, которым обязал продавать газ по льготной цене. А ассоциации газодобывающих компаний такое решение правительства назвали коррупционным и таким, что противоречит Меморандуму с МВФ и приведет к падению добычи газа в Украине.

Популярные статьи сейчас

50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."

Муж Тони Матвиенко Мирзоян показал сынов-красавцев от первого брака: редкие фото

Ротару в лыжном костюме и с внуками засняли на зимнем курорте: "Как девочка"

Елена Кравец в новом образе выболтала "секреты" Кошевого: "Если бы не я, ты бы..."

50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
Показать еще