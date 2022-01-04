Политтехнолог Михаил Чаплыга высказался о возможном полномасштабном наступлении российских войск и рассказал, стоит ли Украине готовиться к нему в ближайшем будущем.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

Сначала эксперт акцентирует внимание на том, что необходимо разобраться, что подразумевается под словом «вторжение».

В частности, подчеркивает он, что массовое наступление пехоты и танков уже не соответствует представлению о современной войне, это осталось в прошлом. «На ее первом этапе высокоточное оружие поражает ключевые объекты, например, склады и предприятия генерации энергии. На втором этапе в дело вступает авиация, и только на третьем – танки, пехота и артиллерия. Если российское полномасштабное вторжение и возможно, то только в контексте исполнения Минских соглашений», – объясняет Михаил Чаплыга. То есть массовое наступление является лишь третьим этапом современных войн.

Также политтехнолог напоминает о заявлениях РФ, согласно которым война на Донбассе – это только внутренний конфликт Украины. «Однако в мире признаётся, что Россия осуществляет в ОРДЛО «эффективный контроль», - отмечает он. К тому же, добавляет Михаил Чаплыга, такого же мнения придерживается Запад: россияне присутствуют на Донбассе, хотя сами они это и отрицают.

Как сообщала Politeka, Чаплыга озвучил свою президентскую программу.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга рассказал, каким образом Украина могла бы выйти из нынешнего критического положения.





