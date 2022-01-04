Эксперт по местному и региональному развитию Руслан Рохов рассказал, вокруг чего нужно объединиться украинцам, чтобы противостоять вызовам в стране.

Об этом он сказал в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко.

“Объединяться нужно не вокруг людей, не вокруг политических вождей. Кто-то может считать, что объединяться надо вокруг президента, потому что он гарант, кто-то говорит вокруг оппозиционеров, против президента, потому что президент ведет не туда. Но как свидетельствует опыт и практика – вокруг людей нельзя объединяться, поскольку проблема не в них, а в том, какие институты, какое их взаимодействие. Есть всеобщая несостоятельность дать отпор России”, - сказал Руслан Рохов.

Он отметил, что договариваться о правилах игры могли бы три группы людей.

“Те, кто сделал свое состояние, кто построил бизнес, построил процесс. У них есть капитал, у них есть наемные работники, ответственность, горизонт планирования будущего. Они понимают, что в один момент все может исчезнуть. И они первые, кто бы должны об этом думать… Вторая – это представители, у которых есть реальный мандат представительства интересов граждан. Сегодня это фактически только местное самоуправление”, - добавил Руслан Рохов.

По его словам, третьей группой являются политики, имеющие до 10% поддержки, и их позиция находит отклик у граждан.

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