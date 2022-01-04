Российская телеведущая Ксения Собчак с завидной регулярностью эпатирует публику. Делает она это не только разгромными проектами и интересными интервью, но и провокационными фото, на которых выглядит очень оригинально.
Например, 1 января она разместила селфи без фильтров и дополнительной обработки, чтобы показать «новогодние реалии», пишет hyser.
В комментариях у посту фолловеры сравнили ее со знаменитой любительницей шпагатов и русской бани - балериной Анастасией Волочковой:
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Более того, многие интернет-пользователи рассмотрели в этом посте попытку ответить актрисе Дарье Мороз - экс-супруге Константина Богомолова. Она похвасталась в социальной сети своей обнаженной "пятой точкой". Фолловеры предположили, что таким способом Ксения Собчак решила доказать бывшей своего нынешнего, что у в ее пороховницах еще есть порох...