Скандально известная телеведущая Ксения Собчак, которая уже не раз доказывала, что может удивить не только на шоу, заинтересовала новыми кадрами в Инстаграм.

Российская телеведущая Ксения Собчак с завидной регулярностью эпатирует публику. Делает она это не только разгромными проектами и интересными интервью, но и провокационными фото, на которых выглядит очень оригинально.

Например, 1 января она разместила селфи без фильтров и дополнительной обработки, чтобы показать «новогодние реалии», пишет hyser.

В комментариях у посту фолловеры сравнили ее со знаменитой любительницей шпагатов и русской бани - балериной Анастасией Волочковой:

Более того, многие интернет-пользователи рассмотрели в этом посте попытку ответить актрисе Дарье Мороз - экс-супруге Константина Богомолова. Она похвасталась в социальной сети своей обнаженной "пятой точкой". Фолловеры предположили, что таким способом Ксения Собчак решила доказать бывшей своего нынешнего, что у в ее пороховницах еще есть порох...