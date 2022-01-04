Журналистка Катерина Котенкова заявила о неизбежном росте тарифов в Украине, а также о других проблемах, которых стоит ожидать украинцам в следующем году.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

«Самым неприятным в этом году станет рост тарифов. А он будет», - заявила Катерина Котенкова.

Журналистка заявила, что тарифы вырастут, несмотря на то, что нам будут обещать и рассказывать власти с экранов телевизоров. По ее словам, мы в этом убедимся с мая по ноябрь. Она добавила, что власть взяла на себя обязательство перед МВФ не устанавливать ограничений на газ и тепло, которое теперь придется выполнять.

«Тарифы на газ, тепло и горячую воду из-за этого могут повыситься минимум на 50-70%. Причем дорожать услуги ЖКХ будут не только в этом году, а и в ближайшие три года. И к чему мы дойдем я не знаю. Все это очень ударит по населению. Правда, сильнее, чем роста тарифов, стоит опасаться экономического популизма», - говорит Катерина Котенкова.

По ее словам, иногда кажется, что опасаться надо не повышения тарифов ЖКХ, а их замораживания, необоснованного роста зарплат и пенсий, раздачи других экономических «плюшек» для восстановления политической популярности властей. Катерина Котенкова добавила, что когда так происходит – это уже как знак, что скоро стоит ждать проблем.

«Если сейчас необоснованно – подняли, к примеру соцпомощь, значит скоро уменьшат, и гораздо больше, чем подняли. А по реальным показателям Украина и в этом году остается самой бедной страной Европы», - заявила Катерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Атаманюк прокомментировал сегодняшнее положение украинского бизнеса.

Также Politeka писала, что Котенкова рассказала об очередном повышении тарифов на газ в Украине.