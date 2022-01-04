Политтехнолог Юрий Подорожний рассказал о роли различных элементов политической организации общества, их роли в функционировании общественно-политической системы.

Об этом он рассказал в программе «Антишпора от Подорожнего».

«Определяющим элементом политической организации общества, ее ядром является государство со всеми его составляющими: законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, вооруженными силами. Являясь главным институтом политической системы, государство осуществляет управление обществом, охраняет его экономическую, социальную и культурную сферы», - рассказал Юрий Подорожний.

По его словам, взаимосвязь между разными уровнями и ветвями государственной власти, между государством и гражданским обществом осуществляют политические партии – группы людей, которых объединяют общие цели и интересы. Политтехнолог добавил, что также расширяется влияние трудовых коллективов на функционирование политической организации общества – они созданы для выполнения производственных задач, но при определенных условиях могут стать и политическими субъектами.

«Решающую роль в политической жизни общества играют общественные организации и движения, которые имеют целью решение политических проблем, удовлетворение и защиту потребностей и интересов своих членов. Каждое из профессиональных, молодежных, творческих и других добровольных объединений имеет устав с четко определенными задачами в рамках действующих государственных законов», - отметил Юрий Подорожний.

Эксперт отметил роль средств массовой информации, являющихся активным и самостоятельным элементом политической системы общества и в демократических странах играющих роль четвертой власти. Юрий Подорожний добавил, что средства массовой информации – это разветвленная сеть учреждений, занимающихся сбором, обработкой и распространением информации, активно влияют на регулятивно-управленческую деятельность всех звеньев управления, способствуют реализации целей политики, пропагандируют выработанные политические и правовые нормы.

«Средства массовой информации пытаются освободиться от государственного и политического диктата, но их независимость не обеспечивает нейтральности. Интересы определенных социальных сил всегда доминируют в изложении массовой информации», -заявил Юрий Подорожний.

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