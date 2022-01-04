Политолог Руслан Бизяев рассказал, что нужно сделать для перезагрузки российско-украинских отношений.

Об этом он сказал в эфире программы “Развилка” с Любовью Завальнюк.

“Политика – это в первую очередь дипломатия. Поэтому когда ты выходишь в серьезную политику, ты должен становиться дипломатом. Любая концепция, которая предполагает крен – она приводит к дисбалансу. Моя религия баланс. Я против того, чтобы быть постоянным инструментом в игре нескольких империй, но я за то, чтобы отношения Украины и России были перезагружены”, - сказал Руслан Бизяев.

Он отметил, что из-за войны с Россией в Украине не решаются проблемы простых людей, а это основная задача политиков.

“Проблем в украинско-российских отношениях накопилось очень много за 30 лет. И их нельзя решить лихим кавалерийским маневром. Нужна вдумчивая и серьезная беседа. Что перезагрузит украинско-российские отношения: две не противоречащие друг-другу идеологии”, - добавил Руслан Бизяев.

По его словам, невозможно сочетать концепцию “русского мира” и “армии, мовы и виры”.

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