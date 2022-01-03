Украинская певица Надя Дорофеева, не без иронии, решила запечатлеть себя на память до переедания вкусностями на Новый год.

Уже в начале 2022-го артистка решила побаловать своих подписчиков новыми фотографиями, на которых предстала в полуобнаженном виде. Дорофеева надела клетчатую рубашку, которую завязала под грудью и черные трусики. В таком видео она решила сделать сделать несколько селфи перед зеркалом, демонстрируя безупречную фигуру, пишет Hyser.

"Фото сделано 31 декабря. Такая у меня была фигура до килограмма салата из крабовых палочек, бутиков с сыром и чесноком, оливье, курицы с картохой, ну и сладкого", - призналась Дорофеева.

В подобном наряде До-до уже размещала сторис 29 декабря. Она рассказала, кто помогает держать форму и назвала имя своего фитнес-тренера и диетолога.

Нину Радзиевскую знают многие звезды. За советами к тому, как обрести идеальную фигуру, к ней обращались такие звезды, как Наталья Могилевская, Елена Кравец и даже Евгений Кошевой.

Помимо подведения итогов, певица решила поделиться со своими подписчиками одной неприятной историей, которая произошла на ее концерте. Дорофеева рассказала, что прямо на сцене у нее загорелись волосы. Это произошло в апреле прошлого года. Кроме волос также пострадало ее лицо.