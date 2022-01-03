Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий во время проповеди.
Митрополит Онуфрий объяснил верующим важные особенности родословной Господа Иисуса Христа. Архипастырь рассказал о предках Спасителя по плоти и объяснил, почему в его родословной не только праведники.
Спаситель не стеснялся того, что в Его Крови есть кровь грешников, потому что Он пришел на землю для того, чтобы укрепить в вере праведников, а грешников очистить и спасти», - отметил Блаженнейший.
"Поэтому должны на земле стремиться жить праведно. Ведь мы также являемся теми, кто пожинает дарованные Богом плоды спасения». Чтобы полученная благодать принесла добрые плоды в душе, нужно обрабатывать душу, как поле. Человек обрабатывает поле, чтобы засеянное зерно принесло хороший урожай. Наш душевный труд, который нужно выполнять, - это молитва, покаяние, посещение храма Божьего, добрые дела, терпение и другие добродетели. Этими добродетелями удобряем свое душевное поле, и оно приносит добрые спасительные плоды», - сказал Предстоятель.
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Как он отметил иногда трудно молиться, поститься, каяться, идти в храм, но надо себя заставлять. «Потому что человек как раз отличается от других творений тем, что делает не то, что заблагорассудится, а то, что надо», - добавил архипастырь.
"Звери делают то, что хотят. Животное хочет есть, идет и ест, если хочет пить, идет и пьет. А человек делает прежде всего то, что надо. Она хочет съесть что-то определенное сейчас, а не может, потому что пост, хочет отдохнуть в воскресенье, а заставляет себя идти в храм, она не хочет простить ближнего, а заставляет себя и говорит: «Прости меня ради Христа!» . Кто делает то, что надо, а не то, что хочется, - является настоящим человеком», - объяснил Патриарх.
В завершение Митрополит Онуфрий призвал верующих всегда быть людьми и делать то, что нужно. "А надо-творить заповеди Божьи, спасительные для нас", - подытожил Предстоятель УПЦ.