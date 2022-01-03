Настоящий человек делает не то, что заблагорассудится, а то, что нужно

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий во время проповеди.

Митрополит Онуфрий объяснил верующим важные особенности родословной Господа Иисуса Христа. Архипастырь рассказал о предках Спасителя по плоти и объяснил, почему в его родословной не только праведники.

Спаситель не стеснялся того, что в Его Крови есть кровь грешников, потому что Он пришел на землю для того, чтобы укрепить в вере праведников, а грешников очистить и спасти», - отметил Блаженнейший.

"Поэтому должны на земле стремиться жить праведно. Ведь мы также являемся теми, кто пожинает дарованные Богом плоды спасения». Чтобы полученная благодать принесла добрые плоды в душе, нужно обрабатывать душу, как поле. Человек обрабатывает поле, чтобы засеянное зерно принесло хороший урожай. Наш душевный труд, который нужно выполнять, - это молитва, покаяние, посещение храма Божьего, добрые дела, терпение и другие добродетели. Этими добродетелями удобряем свое душевное поле, и оно приносит добрые спасительные плоды», - сказал Предстоятель.

Как он отметил иногда трудно молиться, поститься, каяться, идти в храм, но надо себя заставлять. «Потому что человек как раз отличается от других творений тем, что делает не то, что заблагорассудится, а то, что надо», - добавил архипастырь. "Звери делают то, что хотят. Животное хочет есть, идет и ест, если хочет пить, идет и пьет. А человек делает прежде всего то, что надо. Она хочет съесть что-то определенное сейчас, а не может, потому что пост, хочет отдохнуть в воскресенье, а заставляет себя идти в храм, она не хочет простить ближнего, а заставляет себя и говорит: «Прости меня ради Христа!» . Кто делает то, что надо, а не то, что хочется, - является настоящим человеком», - объяснил Патриарх. В завершение Митрополит Онуфрий призвал верующих всегда быть людьми и делать то, что нужно. "А надо-творить заповеди Божьи, спасительные для нас", - подытожил Предстоятель УПЦ.



