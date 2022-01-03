В Киеве при поддержке Украинской Православной Церкви организован пункт обогрева для бездомных и нуждающихся возле Южного железнодорожного вокзала.
Как сообщает Центр информации УПЦ в специальном тенте-шатре имеют возможность согреться, поесть и получить первую медицинскую помощь все, кто нуждается.
«Очень важно, что все может быть в одном месте: пункт обогрева и медицинская помощь. Люди с обморожениями, ранами. Бездомным очень необходимо тепло. Мы оказываем им и медицинскую помощь, и кормим», - поделилась Валентина, сестра милосердия сестричества в честь преподобномученицы Елизаветы Федоровны.
Пункт обогрева рассчитан на 70 человек, но из-за холодов в нем ночуют до 100 человек.
Православные волонтеры организовали ночные дежурства, раздают горячую еду и чай.
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Благотворительная инициатива стала возможной благодаря совместным усилиям Украинской Православной Церкви, Соломенской районной администрации, православных волонтеров, сестричества в честь преподобномученицы Елизаветы Федоровны.
«Нужно брать пример, как волонтеры и религиозные организации работают с бездомными...Благодаря волонтерским религиозным организациям вторую неделю удается обогревать бездомных. В этом году закупили палатку, генератор. Температура была -7, -10 °C. В таких условиях выжить на улице невозможно. Дежурят и работники соцслужб, и большая роль волонтеров, которые закрывают вопросы питания, обогрева бездомных. Пункт обогрева обогревает тело, а волонтерские организации - душу. Спасибо им за поддержку. Важно, чтобы социальная политика города Киева была ориентирована на бездомных», - отметил народный депутат Роман Грищук.
Председатель Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергей Экшиян призвал всех желающих присоединяться к помощи бездомным.
«Пункт обогрева - один из важнейших моментов для спасения жизни людей. Мы благодарны всем, кто принял участие в открытии этого пункта. Надеемся на то, что будет отклик среди православных людей, которые хотят проявить свою веру в добром деле. Нужны люди, которые могут приезжать и помогать, хотя бы раз в неделю, час в день», - сказал отец Сергий.
Священник отметил, что Украинская Православная Церковь поддерживает нуждающихся и бездомных. В Киеве в 17 храмах раздают горячие обеды для бездомных и малоимущих.
"Здесь на вокзале ежедневно получают горячую пищу 200-300 человек. В Новый год для бездомных мы приготовили не простой ужин, а новогодний, с салатом «Оливье», чтобы немного порадовать этих людей. Любой человек хочет тепла, радости, любви. Надеюсь, эту любовь им смогут дать наши верующие", - подытожил протоиерей Сергей Экшиян.
Присоединиться к православным волонтерам и помочь бездомным можно здесь: