В Киеве при поддержке Украинской Православной Церкви организован пункт обогрева для бездомных и нуждающихся возле Южного железнодорожного вокзала.

Благотворительная инициатива стала возможной благодаря совместным усилиям Украинской Православной Церкви, Соломенской районной администрации, православных волонтеров, сестричества в честь преподобномученицы Елизаветы Федоровны.

«Нужно брать пример, как волонтеры и религиозные организации работают с бездомными...Благодаря волонтерским религиозным организациям вторую неделю удается обогревать бездомных. В этом году закупили палатку, генератор. Температура была -7, -10 °C. В таких условиях выжить на улице невозможно. Дежурят и работники соцслужб, и большая роль волонтеров, которые закрывают вопросы питания, обогрева бездомных. Пункт обогрева обогревает тело, а волонтерские организации - душу. Спасибо им за поддержку. Важно, чтобы социальная политика города Киева была ориентирована на бездомных», - отметил народный депутат Роман Грищук.

Председатель Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергей Экшиян призвал всех желающих присоединяться к помощи бездомным.

«Пункт обогрева - один из важнейших моментов для спасения жизни людей. Мы благодарны всем, кто принял участие в открытии этого пункта. Надеемся на то, что будет отклик среди православных людей, которые хотят проявить свою веру в добром деле. Нужны люди, которые могут приезжать и помогать, хотя бы раз в неделю, час в день», - сказал отец Сергий.

Священник отметил, что Украинская Православная Церковь поддерживает нуждающихся и бездомных. В Киеве в 17 храмах раздают горячие обеды для бездомных и малоимущих.

"Здесь на вокзале ежедневно получают горячую пищу 200-300 человек. В Новый год для бездомных мы приготовили не простой ужин, а новогодний, с салатом «Оливье», чтобы немного порадовать этих людей. Любой человек хочет тепла, радости, любви. Надеюсь, эту любовь им смогут дать наши верующие", - подытожил протоиерей Сергей Экшиян.

Присоединиться к православным волонтерам и помочь бездомным можно здесь: