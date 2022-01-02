С 1 января 2022 года принадлежащая DCH Александра Ярославского металлургическая площадка Днепровского металлургического завода останавливает свою работу из-за нерентабельности продукции, на стоимость которой повлияло ухудшение качества услуг Укрзализныци и стоимость энергоносителей. Об этом сообщил источник на предприятии изданию "Экономическая правда".

"Есть комплекс причин: неопределенность поставок угля из России, сложности с логистикой сырья из-за недостатка вагонного парка и стоимость энергоносителей. Это в комплексе складывается в себестоимость продукции, что не позволяет быть предприятию рентабельным", - отметил он.

По его словам, точных сроков простоя еще нет, но заранее остановка ожидается от одного месяца.

Напомним, УЗ в 2022 году уже повысила стоимость грузовых перевозок. Всего за последние пять лет стоимость услуг Укрзализныци выросла более чем на 200%. Эксперты отмечали: постоянное повышение тарифов приведет к падению объемов перевозок. Параллельно, компания инициировала ограничение срока службы вагонов, из-за чего в ближайшие годы может быть списано более 70 тыс вагонов. Это, в свою очередь, приведет к резкому дефициту подвижного состава и коллапсу на рынке перевозок.

Как сообщали СМИ, ранее ряд предприятий уже жаловалась на ухудшение услуг Укрзализныци, которые приводят к денежным потерям предприятий. Так, ГП "Артемсоль" направило премьера Дениса Шмыгаля письмо, в котором жаловалось на то, что Укрзализныця не предоставляет предприятию законтрактованную количество вагонов. В то же время, стоимость этих вагонов выросла в разы.

В свою очередь, ОП "Укрметаллургпром" обращалось с письмом к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой повлиять на тарифную политику Укрзализныци. Промышленники предупреждали: постоянное повышение тарифов на грузовые перевозки, на фоне ухудшения качества логистических услуг, приведет к остановке предприятий и сокращение производства. И в итоге, вместо получения дополнительных средств, УЗ потеряет часть доходов.