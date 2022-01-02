Вот решил помочь авторам выступлений президента, которые сейчас стремятся постоянно в текстах для Зеленского использовать слово впервые.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.

Впервые общий государственный долг властей Украины достиг 2 триллионов 558 миллиардов 523 миллионов 100 тысяч гривен!

Впервые внутренний долг властей Украины достиг 1 триллиона 62 миллиардов 256 миллионов 200 тысяч гривен!

Вышеупомянутые цифры впервые будут еще впечатляющие, потому что Минфин не учел деятельность власти за декабрь 2021 года.

Поэтому, поскольку речь идет об официальных цифрах Министерства финансов на 30 ноября 2021 года, то приведу и цифры запланированных доходов бюджета Украины на 2022 год - 1 триллион 323 миллиарда 923 миллиона 761,5 тысячи гривен. Как видим, с учетом декабря, долг нашей власти будет составлять не менее двух государственных бюджетов?!

Теперь несколько слов о внутреннем долге.

Основу этого долга составляют так называемые ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа). Последние годы, начиная со времен НБУ Гонтаревой, активно вкладывают в ОВГЗ, свои честно заработанные миллионы, президенты, министры, депутаты... с финансовой стороны дело выгодное, потому что годовые ОВГЗ приносят - 11,64 процентов прибыли и гарантированы правительством и государством Украины. Для примера, Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Рябикин лишь в декабре 2021 года купил облигаций на 7.9 миллионов гривен. Зачем развивать национальную экономику, когда у нас политики и чиновники инвестируют через ОВГЗ свои миллионы, а граждане Украины через год возвращают им деньги с процентами.

Я сознательно здесь пишу политики, потому что среди "спасителей" остатков нашей экономики видные представители как нынешней так и предыдущей власти.

Для понимания финансово-экономической задницы в которой находится Украина и для определения индекса реального цинизма политиков стоило бы требовать опубликования списка владельцев ОВГЗ, как от предыдущей так от нынешней власти, чтобы знать героев-спасителей нации поименно!

С новым финансово-долговым годом Вас!