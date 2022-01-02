Вот решил помочь авторам выступлений президента, которые сейчас стремятся постоянно в текстах для Зеленского использовать слово впервые.
Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.
Впервые общий государственный долг властей Украины достиг 2 триллионов 558 миллиардов 523 миллионов 100 тысяч гривен!
Впервые внутренний долг властей Украины достиг 1 триллиона 62 миллиардов 256 миллионов 200 тысяч гривен!
Вышеупомянутые цифры впервые будут еще впечатляющие, потому что Минфин не учел деятельность власти за декабрь 2021 года.
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Поэтому, поскольку речь идет об официальных цифрах Министерства финансов на 30 ноября 2021 года, то приведу и цифры запланированных доходов бюджета Украины на 2022 год - 1 триллион 323 миллиарда 923 миллиона 761,5 тысячи гривен. Как видим, с учетом декабря, долг нашей власти будет составлять не менее двух государственных бюджетов?!
Теперь несколько слов о внутреннем долге.
Основу этого долга составляют так называемые ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа). Последние годы, начиная со времен НБУ Гонтаревой, активно вкладывают в ОВГЗ, свои честно заработанные миллионы, президенты, министры, депутаты... с финансовой стороны дело выгодное, потому что годовые ОВГЗ приносят - 11,64 процентов прибыли и гарантированы правительством и государством Украины. Для примера, Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Рябикин лишь в декабре 2021 года купил облигаций на 7.9 миллионов гривен. Зачем развивать национальную экономику, когда у нас политики и чиновники инвестируют через ОВГЗ свои миллионы, а граждане Украины через год возвращают им деньги с процентами.
Я сознательно здесь пишу политики, потому что среди "спасителей" остатков нашей экономики видные представители как нынешней так и предыдущей власти.
Для понимания финансово-экономической задницы в которой находится Украина и для определения индекса реального цинизма политиков стоило бы требовать опубликования списка владельцев ОВГЗ, как от предыдущей так от нынешней власти, чтобы знать героев-спасителей нации поименно!
С новым финансово-долговым годом Вас!