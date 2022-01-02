Популярная украинская исполнительница Тина Кароль поделилась редким фото с сыном.
Звезда не любит распространяться на личные темы и делиться домашними фотографиями, в том числе показывать своего сына - Венеамина, которому, к слову, 13 лет. Однако бывают исключения, когда Кароль приоткрывает занавес для фанатов в свою жизнь, пишет Hyser.ua.
Так, к примеру, она даже вышла в свет с мальчиком, который заметно подрос с тех пор, когда его видели последний раз. Можно сказать, прям возмужал.
К слову, парня редко можно увидеть в Украине, поскольку 13-летний Вениамин проходит обучение в одном из самых престижных учебных заведений Лондона – в Repton Preparatory School. Школа располагается в поселке Формарк, графстве Дербишир. Тина Кароль платит за учебу сына около миллиона гривен в год.
В числе развлечений у него игра на фортепиано и барабанах, а также Вениамин занимается фехтованием и регби. Стоит отметить, что Тина Кароль родила его от своего мужа Евгения Огира. Мальчик очень похож на него, что неоднократно отмечали фанаты.
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Для артистки он стал отдушиной, ведь смерть супруга она сильно переживала и до сих пор это остается для нее больной темой. После Евгения она так никого достойного и не встретила, хотя ходили слухи о ее отношениях с молдавским исполнителем Дан Баланом, но они не подтвердились. По словам артистов, их связывает только дружба и ничего больше.