Популярная украинская исполнительница Тина Кароль поделилась редким фото с сыном.



Звезда не любит распространяться на личные темы и делиться домашними фотографиями, в том числе показывать своего сына - Венеамина, которому, к слову, 13 лет. Однако бывают исключения, когда Кароль приоткрывает занавес для фанатов в свою жизнь, пишет Hyser.ua.

Так, к примеру, она даже вышла в свет с мальчиком, который заметно подрос с тех пор, когда его видели последний раз. Можно сказать, прям возмужал.



К слову, парня редко можно увидеть в Украине, поскольку 13-летний Вениамин проходит обучение в одном из самых престижных учебных заведений Лондона – в Repton Preparatory School. Школа располагается в поселке Формарк, графстве Дербишир. Тина Кароль платит за учебу сына около миллиона гривен в год.

В числе развлечений у него игра на фортепиано и барабанах, а также Вениамин занимается фехтованием и регби. Стоит отметить, что Тина Кароль родила его от своего мужа Евгения Огира. Мальчик очень похож на него, что неоднократно отмечали фанаты.

Для артистки он стал отдушиной, ведь смерть супруга она сильно переживала и до сих пор это остается для нее больной темой. После Евгения она так никого достойного и не встретила, хотя ходили слухи о ее отношениях с молдавским исполнителем Дан Баланом, но они не подтвердились. По словам артистов, их связывает только дружба и ничего больше.