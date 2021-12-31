Официальный представитель МИД обратила внимание, что несколько лет назад проблемы со свободой слова в Украине еще не достигали таких масштабов.

Об этом сообщает сайт Перший Незалежний.

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Официальный представитель МИД обратила внимание, что несколько лет назад проблемы со свободой слова в Украине еще не достигали таких масштабов

Указ украинского президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов в Украине продолжил линию Киева на установление тотальной цензуры. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"28 декабря Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет в отношении медиакомпаний, которые были созданы на базе ранее закрытых властями телеканалов. Рестриктивные меры предусматривают блокировку активов, приостановление торговых операций, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, а также аннулирование лицензий, – сказала она. – Очередная порция санкций стала продолжением безапелляционной линии Киева на установление тотальной цензуры, полную зачистку информационного пространства страны от любых неугодных СМИ и лишение права голоса всех инакомыслящих и несогласных с тем, что творится в Украине".

Захарова обратила внимание, что несколько лет назад проблемы со свободой слова в Украине еще не достигали таких масштабов. "Вот такого масштаба не было. Подобное было в отношении ситуации в контексте внутриукраинского конфликта, в отношении тех средств массовой информации, которые представляют точку зрения, например, жителей Донбасса, но к СМИ и журналистам, которые симпатизировали и не шли вразрез с точкой зрения киевского режима на события на юго-востоке Украины, с ними ничего такого не происходило", – обратила внимание дипломат.

По ее словам, то, что сейчас происходит в Украине, – "это просто вымарывание любой альтернативной точки зрения, а все потому что ОБСЕ молчит". "Давайте констатируем, "тихая дипломатия" ОБСЕ провалилась на данном направлении, она не работает. Мало того, она создает ложное ощущение вседозволенности у киевского режима. Она, видимо, настолько тихая, что ее не слышат нигде. Я уверена, что ее не слышат даже в Вене", – указала официальный представитель МИД.

Она подчеркнула, что "дальнейшее отсутствие адекватной реакции со стороны международных правозащитных структур на бесцеремонное наступление Киева на свободу слова и плюрализм мнений превращает их в безмолвных соучастников этих бесчинств".

Напомним, 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов – "Перший Незалежний" и UkrLive. Всего в 2021 году Зеленский закрыл пять телеканалов.