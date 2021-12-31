Помимо прочего, Квиткова и Добрынин чуть ли не единственный удачный пример, который оправдывает само существование развлекательного телепроекта «Холостяк». Глядя на их семью, на рождение их сына, украинцы понимают, что шоу – это не выдумка сценаристов, а реальный проект, на котором можно встретить свою настоящую любовь, пишет Hyser.ua.

Совсем недавно Квиткова в социальной сети Instagram призналась, что сделала себе пластическую операцию по устранению проблем с носом. Изначально, поклонники были напуганы внешним видом девушки, особенно если учитывать приближение новогодних праздников и не понимание необходимости ложиться под нож накануне Нового года. Однако Квиткова объяснила, зачем и для чего ей понадобилось срочно принять решение по поводу хирургического вмешательства.

И вот практически сразу после этого, Квиткова опубликовала сочный снимок в нижнем белье. Разумеется, на новом фото нет и следа вмешательства в лицо звезды, очевидно, что фотосъемка происходила задолго до операции. Тем не менее, фото вызвало фурор в сети и намекнуло фанатам на возможный новогодний образ Квитковой.

Поклонники знаменитости не упустили возможности прокомментировать удачный снимок.