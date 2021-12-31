Экономический эксперт Александр Гончаров рассказал, что хоть Украина и получила рекордный урожай зерна в этом году, но есть причины, из-за которых дорожает хлеб.

Об этом он сказал в программе Александра Кочеткова "Чемодан пророка".

"Мы в этом году получили уникальный, рекордный урожай зерновых. И об этом министр сельского хозяйства рапортовал и премьер-министр Шмыгаль это заметил. А хлеб у нас дорожает. Более того, сейчас мукомолы сказали: “Ребята, у нас нет зерна”. Весь вопрос заключается в том, что раньше были квоты. И договаривались о том, чтобы не всю продовольственную пшеницу вывозить на экспорт", - сказал Александр Гончаров.

Он отметил, что в этом году экспортировали практически всю продовольственную пшеницу, поэтому Украине придется ее покупать в Беларуси и в Турции по высокой цене.

"Посредник в Украине на продаже зерна имеет до 10-19% комиссии. У посредника в Америке 1,2-1,3%. Получается, производитель-аграрий, который выращивает, получает с барского стола крошки, а посредник всю горку прибыли получает", - добавил Александр Гончаров.

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