Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Акценты».
«Президент Зеленский подписал законопроект №5600, который предусматривает внесение изменений в налоговый кодекс Украины. Новые правила начнут действовать с 22 января 2022 года. Согласно документу в Украине изменят систему администрирования налогов. Увеличат налоги на в том числе подакцизные товары: табак, топливо, алкоголь и железную руд. Так же на базе налоговой службы появится подразделение для индивидуальных проверок украинцев на предмет честности уплаты налогов», - подчеркнула Любовь Рыбалко.
Любовь Рыбалко сказала, что нарушителей, у которых будут серьезно расходится доходы и расходы, могут заставить объяснить, откуда те взяли деньги, или досчитать налоговые обязательства. Пока не известно, подтвердила она, кого будут проверять в первую очередь. Более того, с 1 января введут обязательные кассовые аппараты для ФОПов, сообщила она, потому что 17 декабря на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты провалили законопроект об отсрочке обязательного введения кассовых аппаратов.
«С 1 января украинцам придется платить налог на землю сельскохозяйственного назначения, которая больше 50 соток. А из-за этого начнут дорожать продукты в супермаркетах и на рынках. Налогом будут облагать и тех, кто за последний год продал три объекта и не важно, какого они типа: участки земли, гараж, сарай или пристройка. По-новому налоги будут платить и представители малого и среднего бизнеса, и это почувствуют все, потому что начнется рост цен на все товары. А также подорожание сельскохозяйственной продукции в магазинах», - резюмировала Любовь Рыбалко.
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