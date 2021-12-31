Теннисист и тренер Дмитрий Поляков рассказал подробнее о профессиональном спорте начала 1990-х годов, а также объяснил, чем современный спорт отличается от того периода.

Об этом он сказал в программе «Культ Личности» с Русланом Бизяевым.

Как рассказывает гость программы, во времена провозглашения независимости украинского государства понятие «профессиональный спортсмен» отличалось от сегодняшнего. В частности, отмечает он, целью спортсменов был не заработок, а именно победа в соревнованиях. В то же время тренер подчеркивает, что в этом был определенный профессионализм. «В 22:00 они идут в гостиничный номер, а мы шли еще где-то погулять. Мы могли под конец турнира и на дискотеку пойти, и выпить, и погулять. Но у этих поколений уже нет такого», - отмечает Дмитрий Поляков.

По словам тренера, каждый спортсмен хотел стать лучшим в своем деле и ставил это своей целью. «Ты еще тогда не понимал, что профессионализм – это значит следить больше за своим здоровьем», - отмечает он.

К тому же, добавляет Дмитрий Поляков, в этом плане много мелочей, одна из которых – гонорар за свою работу, хотя раньше такого воспитания у них не было. «Это было хобби, интерес и занятие. Мы отдавались этому с удовольствием и с радостью. Это была больше романтика», - объясняет тренер.

Как сообщала Politeka, Поляков рассказал, почему профессиональным спортсменам следует освоить и другую профессию.

Также Politeka писала о том, что Поляков рассказал о том, как важное место занимает теннис в жизни политиков разных стран мира.