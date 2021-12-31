Экономический эксперт Александр Гончаров поделился своим мнением по поводу того, насколько серьёзны нынешние социально-экономические проблемы Украины и можно ли их решить.

Свой комментарий он дал в программе Александра Кочеткова «Чемодан пророка».

«Положение Украины не безнадёжно, она вполне может выйти из нынешнего кризиса. В схожей ситуации находились США во время Великой депрессии, но реформы президента Рузвельта решили проблему. Напомню, что он тогда запер всех американских олигархов в одной комнате, и выпустил их оттуда не раньше, чем они подписали Акт о свободной конкуренции. Но главное – чтобы наш народ перестал верить в Мессию, который придёт и решит все проблемы. Рано или поздно нужно начинать пользоваться собственными мозгами. Украинцам пора перестать танцевать на граблях», - считает Александр Гончаров.

Он также дал предварительный прогноз возможного развития событий в наступающем году.

«В 2022 году граждане могут почувствовать себя загнанными в угол, и тогда они поведут себя непредсказуемо. Это произойдёт в том случае, если власть не перестанет относиться к ним как к овцам, за счёт которых можно купаться в роскоши», - говорит Александр Гончаров.

Как сообщает Politeka, ранее он заявил, что государственный долг Украины превосходит её генерацию добавленной стоимости.

Также Politeka сообщала, что Гончаров призвал повысить зарплату для военнослужащих.