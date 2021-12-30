Об этом он сказал в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым.

“В профессиональном спорте ты можешь в любой момент поломаться, и ты никто. Я всем детям говорю, что в первую очередь вы должны обязательно хорошо учиться. Потому что в профессиональном спорте один из многих тысяч может выйти, у вас нет стабильного образа жизни на будущее. А если вы получите какую-то профессию, то хотя бы себя обезопасите на спокойную будущую жизнь”, - сказал Дмитрий Поляков.

Он отметил, что во всем мире на спортсменов в возрасте 15-17 лет осуществляется большая психическая нагрузка, в результате чего они ломаются.

“Многим говорят родители: “Нет, ни в коем случае”, многие сами понимают, что из них уже дальше не выйдет ничего. Они же сравниваются, играют в соревнованиях. Они понимают, что у них дальше уже нет шансов, и естественно выбирают другие приоритеты в своей жизни. И в украинском теннисе то же самое. Мы уже давно стоим на других рельсах, и точно также: пока родители могут тянуть детей, пока это не так дорого, путешествовать по Украине, играть какие-то местные турниры – это пока идет. Но потом это может стоить очень дорого”, - добавил Дмитрий Поляков.

По его словам, для того, чтобы 17-летний ребенок готовился, тренировался с тренером и ездил на выезды – понадобиться минимум 50 тыс. евро на год.

Как сообщала Politeka, Юрий Подорожний заявил, что бойкот Олимпийских игр является частью политики.

Также Politeka сообщала, что журналистка Мирослава Бобровская отметила, что для женщин армия должна быть по контракту.