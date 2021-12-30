Режиссер и клипмейкер Алина Дианова заявила, что характеристики отдельного человека во многом зависят от общества, в котором он состоит.

Об этом она рассказала в интервью украинской музыкальной исполнительнице Татьяне Воржевой в программе «PALAEpodkast».

«Всё зависит от общества, в котором ты находишься», - сказала Алина Дианова.

По мнению Алины Диановой, чем более успешно общество, в котором человек состоит, тем лучше он развивается: общество адаптирует одного отдельного человека под свои параметры, например успешность, благополучие и так далее, и таким образом он начинает соответствовать этому окружению и приживается.

«Ты входишь в одно поле: это не конкуренция – это информация и ты растешь вместе с этим обществом», - отметила Алина Дианова.

По её мнению, жизнь человека во много зависит от того, какие мысли и люди его окружают, потому что общество формирует человека.

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