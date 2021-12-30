Украинский государственный и политический деятель, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал подробнее о ложных ориентирах, которые имеет украинская политическая конструкция.

Об этом он рассказал в программе «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко.

Прежде всего гость программы отмечает, что в Украине ежегодно проходят политические соревнования. «У меня вопрос есть – а за что соперничают политики или политические партии? За власть», - говорит он.

Это, по мнению Владимира Гройсмана, ошибка: в современной украинской политической культуре идут соревнования за власть. «Соревноваться нужно за решение, за идеи, за рецепты на конституционной кухне, за план действий, за стратегию. А власть – это всего лишь инструмент, чтобы их реализовать», - объясняет политик. Тем не менее, констатирует он, в Украине все по-другому.

Гость программы подчеркивает, что запись интервью пришлась на день рождения Вячеслава Чорновила, который, убежден он, был политиком с идеей, который акцентировал на силе закона, а не законе силы, а также боролся за украинскую демократию и выступал против авторитаризма, стремился к общественной дискуссии, а не к распрям и внутренним разногласиям. «Он говорил, что Украина начинается с тебя. А это так и есть», - добавляет Владимир Гройсман.

А потому он убежден, что украинцам нужно другое политическое предложение и они этого стоят. В то же время политик отмечает, что не собирается критиковать те или иные политические силы, а скорее советует провести SWOT-анализ, выделив все минусы и плюсы.

В таком случае, констатирует Владимир Гройсман, все станет ясно. «Мы достаточно взрослые – нам 30 лет. Мы должны переходить к осознанию этой конкретной политической государственной миссии каждого политического лидера, лидера даже общины», - объясняет он. В то же время гость программы указывает, что конструкция власти в Украине уже в принципе не работает.

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