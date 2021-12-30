Политический аналитик и социолог Антон Малеев рассмотрел вопрос о том, возможны ли в Украине досрочные перевыборы состава Верховной Рады, и если да, то при каких условиях.
Своё мнение он высказал в программе «My.ua».
«В случае политического кризиса, кроме перевыборов, есть ещё одно средство – смена Кабмина. Впрочем, правительство Шмыгаля держится уже очень долго – возможно, продержится и до конца президентской каденции Зеленского. Всё-таки Шмыгаль для президента – свой, проверенный парень, и ни в каких грехах не замечен. Его следует беречь. А вот министры в составе правительства будут меняться. Если же говорить о парламенте, то существует вероятность, что все оппозиционные депутаты договорятся – и сложат свои мандаты. Я сильно сомневаюсь в таком варианте, но полностью исключать его нельзя. Но даже и в таком случае у президента лишь появится право распустить парламент, а он ведь может этим правом и не воспользоваться», - предполагает Антон Малеев.
Он напомнил, что в своё время подобный шаг оппозиции в Грузии привёл к противоположному результату.
«На мой взгляд, других причин для роспуска Верховной Рады у президента сейчас нет. Сейчас у Зеленского в парламенте есть большинство, а после выборов придётся создавать коалицию», - подчёркивает Антон Малеев.
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Как сообщает Politeka, ранее он высказал своё мнение о том, стоит ли Украине готовиться к большой войне с Россией.
Также Politeka сообщала, что Малеев спрогнозировал прохождение нынешнего отопительного сезона.