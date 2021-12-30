Теннисист, тренер, мастер спорта СССР международного класса Дмитрий Поляков рассказал о том, насколько важное место занимает теннис в жизни политиков различных стран мира.

Его слова прозвучали в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«Политиков привлекает теннис, потому что это чистый вид спорта. В теннисе ты ходишь с ракеткой по чистой площадке, в белых шортах. Здесь не нужно поднимать штангу, никто тебя не ударит по ногам. Ты одновременно и красиво отдыхаешь, и развиваешь свои тело и дух. Я лично знаю многих бизнесменов, которые занимаются теннисом – но не политиков, кроме разве что Януковича. И эти бизнесмены в самом деле стремятся достичь успехов в теннисе, они участвуют в соревнованиях. Они получают удовольствие от самого соревнования, а не только от занятия своим телом. В них есть спортивный дух, который побуждает выиграть и заработать приз», - говорит Дмитрий Поляков.

По его словам, таких бизнесменов довольно много.

«В странах бывшего СССР многие за счёт тенниса сделали себе имя и богатство. Я не хочу называть конкретные имена, но играть или заниматься теннисом с кем-то из «Семьи» Ельцина было очень выгодно. Эти люди прочно обеспечили своё будущее», - отмечает Дмитрий Поляков.

Как сообщает Politeka, ранее известная теннисистка Элина Свитолина опубликовала свою необычную фотографию.

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