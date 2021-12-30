Евгений Енин, первый замглавы МВД, на своей странице в Facebook рассказал как министерство обеспечивает спасателей новой техникой.

"Познакомился недавно с Владимиром. Водителем 12 пожарно-спасательной части Александровки Донецкой области. Слово за словом, как это часто бывает, и он рассказал о всей боли его и коллег из-за отсутствия современной техники. И убедил, что именно там им она необходима", - пишет Енин.

Чтобы показать "фидбек", свою публикацию первый замминистра дополнил записью видеозвонка с Владимиром - водителем пожарной части.

Подводя итоги, Евгений Енин в посте отметил, что МВД сегодня сосредотачивается на решении проблем именно там, где ситуация самая сложная.

"Мы понимаем, что нужно осовремениваться быстрее и непременно сделаем максимум. Сейчас же фокусируемся именно на самых проблемных точках, на которые годами закрывали глаза прошлые руководители", - написал он.