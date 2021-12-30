Владимир Гройсман, украинский государственный и политический деятель, бывший премьер-министр Украины, рассказал о ключевых принципах внедрения изменений управленческой системы в Украине.

Об этом он рассказал в программе «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко.

В этом контексте политик указал на абсолютную необходимость соблюдения положений Конституции Украины при построении политической конструкции нашего государства.

«Я считаю, что одна из святых обязанностей президента – это быть гарантом Конституции Украины. Эта функция должна быть отдельно выписана и по ней должен быть механизм ответственности президента. Однозначно», - заявил Владимир Гройсман.

Он добавил, что об этих механизмах и их реализации необходимо дискутировать. По его мнению, все, что касается построения новой эффективной модели управления государства, должно быть очень инклюзивным процессом.

«Я рад, что мне удалось стать проводником идеи децентрализации. Мы родили целый класс местных лидеров, они появились. И сейчас их тоже следует включать в этот инклюзивный процесс, дискуссию и диалог. Поэтому нужно строить этот механизм и выстраивать эти балансы и противовесы», - отметил Владимир Гройсман.

Конструкцию государственного управления политик сравнил с конструкцией автомобиля. По его словам, сейчас такое впечатление, что нашим «автомобилем» управляют из багажника, а пассажиры пытаются «подправлять». По мнению Владимира Гройсмана, так работать не может, поэтому все это нужно системно менять. Ключевым вопросом, по его мнению, является наличие политической воли.

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