Об этом она рассказала в интервью украинской музыкальной исполнительнице Татьяне Воржевой в программе «PALAEpodkast» .

Как рассказывает гостья программы, она приехала в Украину из Америки примерно год назад, поскольку преимущественно в это время снимала все там. «Я вернулась в Украину и у меня был период поиска нового формата», - подчеркивает она.

Режиссер отмечает, что пандемия стала для нее вызовом в том плане, что пришлось рассуждать о новом формате, стилизации и вообще стратегии, как продвигать артиста. В частности Алина Дианова рассказывает, как недавно она снимала клип для музыкальной группы «Вопли Видоплясова» на Кипре, а это вообще не в их стиле. То есть, подчеркивает клипмейкер, это свидетельствует о том, что пандемия заставляет менять свои подходы в шоу-бизнесе. «COVID-19 нам не помешал, но до этого я сидела полгода взаперти и не понимала как двигаться. Само ощущение, что всё остановилось, тебя останавливает», - отмечает она.

Итак, заключает Алина Дианова, сегодня происходит переход в новый этап, ведь старый уже работать не может. В частности она, отмечает гостя программы, уже поняла, в какой нише желает работать.

Как сообщала Politeka, Дианова рассказала, как начало меняться общество в контексте дискриминации женщин по половому признаку .