Об этом она рассказала в интервью украинской музыкальной исполнительнице Татьяне Воржевой в программе «PALAEpodkast».
Как рассказывает гостья программы, она приехала в Украину из Америки примерно год назад, поскольку преимущественно в это время снимала все там. «Я вернулась в Украину и у меня был период поиска нового формата», - подчеркивает она.
Режиссер отмечает, что пандемия стала для нее вызовом в том плане, что пришлось рассуждать о новом формате, стилизации и вообще стратегии, как продвигать артиста. В частности Алина Дианова рассказывает, как недавно она снимала клип для музыкальной группы «Вопли Видоплясова» на Кипре, а это вообще не в их стиле. То есть, подчеркивает клипмейкер, это свидетельствует о том, что пандемия заставляет менять свои подходы в шоу-бизнесе. «COVID-19 нам не помешал, но до этого я сидела полгода взаперти и не понимала как двигаться. Само ощущение, что всё остановилось, тебя останавливает», - отмечает она.
Итак, заключает Алина Дианова, сегодня происходит переход в новый этап, ведь старый уже работать не может. В частности она, отмечает гостя программы, уже поняла, в какой нише желает работать.
Как сообщала Politeka, Дианова рассказала, как начало меняться общество в контексте дискриминации женщин по половому признаку.
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Также Politeka писала о том, что Некрасов рассказал, как пандемия повлияла на потребительские расходы и спрос на разные товары.