Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале «MY.UA» с Екатериной Павловой.

«Бывает такое, что адвокаты просто сливают дела собственников земли в интересах арендаторов, потому что в районных центрах все друг друга знают. Адвокатам могут идти определенные угрозы и оказываться давление. Поэтому люди остаются один на один с этой проблемой. Также люди не знают судиться им или не судиться, и возникает вопрос, что все это деньги и, возможно, человек ничего не отсудит, а только потеряет деньги на суды. Потому что не всегда собственники земли знают, как правильно прекратить договор аренды земли», - сообщил Роман Головин.

Эксперт сказал, что это потому, что действует два разных закона – старый и новый, придумано две даты – с даты заключения и с даты регистрации. И как минимум в такой ситуации нужно делать шесть действий, подчеркнул он, поэтому сложно разобраться, сложно написать, еще и необходимо вычитать договор. Потому что условия в договоре должны соответствовать закону, подтвердил он, а это не так легко сделать обычному человеку, не имеющему соответствующей специальности.

«Есть очень много вопросов, связанных с нарушением прав собственников земли, которые неправильно решены тем же Верховным Судом, не говоря уже о судах первой инстанции. А это вопрос миллионов людей и очень большая просьба будет к Верховному Суду пересмотреть многие дела, касающиеся возвращения земли. И вообще я хотел бы сказать, что право разрывать договор аренды земли – это конституционное право. На самом деле в проекте решения, который появился где-то год назад в Конституционном суде, доказывается тезис, что собственник земли имеет право расторгнуть договор аренды, предупредив за год арендатора», - резюмировал Роман Головин.

Как сообщала Politeka, Головин рассказал, к чему в Украине приведет земельная реформа .