Об этом он сказал в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой.
“Есть два аспекта. Первый – это поиск логической причины, почему война должна состояться, и над этой задачей бьются ведущие западные аналитики и украинские. И такую логическую причину найти очень трудно, она не находится. Это дает достаточно большую надежду, что война все же не произойдет. Потому что Российская Федерация к этому не готова, и мир к этому не готов”, - сказал Антон Малеев.
Он отметил, что цивилизованный мир не готов отдать Украину России, поэтому нападение РФ завершилось бы международной изоляцией.
“А вот второй аспект не очень утешителен. Дело в том, что Владимир Путин немного потерял связь с реальностью. И не понимает, что существует предел, после которого весь цивилизованный мир просто объявит войну самой Российской Федерации. Официальную или неофициальную и сделает все, чтобы Российская Федерация как субъект геополитических отношений просто исчезла. А на ее месте появился ряд более или менее стабильных субъектов, с которыми можно иметь дело”, - добавил Антон Малеев.
По его словам, это значит, что Владимир Путин может сделать все что угодно, даже несмотря на результат.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
"Штрафы за сбор грибов и ягод": в Кабмине утвердили суммы, что нужно знать украинцам
Экс-участник "Холостячки" Андрей Рыбак признался, от кого у него горят глаза: "Нет ничего лучше..."
Олег Винник высказал, что думает о победе Melovin'a на шоу "Маска": "Лично я был..."
Кошевой, Ткач и другие устроили переполох в ночном клубе: жена продюсера "Квартал 95" все засняла
Как сообщала Politeka, Максим Яли объяснил, какими технологиями развязывания войны пользуется РФ.
Также Politeka сообщала, что Игорь Петренко заявил о женщинах на военном учете, что никто не говорит о том, что вас посылают на поле боя.