Политический аналитик и социолог Антон Малеев рассказал, стоит ли Украине беспокоиться о том, начнется ли полномасштабная война с Россией.

Об этом он сказал в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой.

“Есть два аспекта. Первый – это поиск логической причины, почему война должна состояться, и над этой задачей бьются ведущие западные аналитики и украинские. И такую логическую причину найти очень трудно, она не находится. Это дает достаточно большую надежду, что война все же не произойдет. Потому что Российская Федерация к этому не готова, и мир к этому не готов”, - сказал Антон Малеев.

Он отметил, что цивилизованный мир не готов отдать Украину России, поэтому нападение РФ завершилось бы международной изоляцией.

“А вот второй аспект не очень утешителен. Дело в том, что Владимир Путин немного потерял связь с реальностью. И не понимает, что существует предел, после которого весь цивилизованный мир просто объявит войну самой Российской Федерации. Официальную или неофициальную и сделает все, чтобы Российская Федерация как субъект геополитических отношений просто исчезла. А на ее месте появился ряд более или менее стабильных субъектов, с которыми можно иметь дело”, - добавил Антон Малеев.

По его словам, это значит, что Владимир Путин может сделать все что угодно, даже несмотря на результат.

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