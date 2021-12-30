Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

Как рассказывает гость программы, в определенный момент здоровое ядро общества стало служить реакционным силам и решило поддержать тех, кто покончили с хаосом и могли расстрелять за выброшенный окурок или проезд в трамвае без талончика. Тогда, отмечает он, правые и смогли одержать верх.

По словам Александра Новохатского, к этому же стремятся и украинцы. «Когда мы начинаем эти вещи мерить, у нас вылезает огромное количество людей с запросом на «сильную руку» или с запросом на справедливость», - констатирует он.

Как подчеркивает эксперт, люди не понимают, что украинские политики как раз и пользуются этими правилами о расстреле за отсутствие талончика или принуждении подметать, иначе можно остаться без хлеба. «Глупые, недальновидные недоросли, они играют на этом запросе на справедливость, которая выглядит как грабеж. Справедливость, за которой, кроме акта мести, больше ничего нет», - убежден аналитик.

Александр Новохатский отмечает, что таких примерно 15% и они не могут повлиять на ситуацию, если есть здоровое ядро общества, то есть полноценные люди с пониманием себя, своего назначения и плана действий.

А для того, чтобы обнулить реакционные силы, подчеркивает он, нужно выйти на ринг. Именно так, отмечает аналитик, в Украине и прошел Майдан, людям, которые хотели управлять и показать, как это делается, дали возможность. «В результате проявился олигархический фюрер, который начал рассказывать, что мы, оказывается, ничем не отличаемся от России. Концепция «За армию, мову, виру» та же, что и «За веру, царя и отечество». Взламывая код украинства, они случайно взломали код русских и начали это кривое зеркало русское проецировать на пространство Украины», - констатирует Александр Новохатский.

Как сообщала Politeka, Новохатский опроверг российский нарратив об викингах, которые положили начало Киевской Руси .