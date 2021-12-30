Владимир Гройсман, украинский государственный и политический деятель, бывший премьер-министр Украины рассказал о правильном распределении функций внутри правительства, а также между ветвями власти.
Об этом он рассказал в программе «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко.
«Что может сегодня сделать глава правительства кроме того, что подписать постановление? Ничего. Или распоряжение, голосуемое правительством. Правительство – это коллегиальный орган. Во-вторых, каждый министр формирует свое видение развития страны. Это же идиотизм», - заявил Владимир Гройсман.
По мнению политика, мы должны выбирать партию, первый номер которой должен иметь первоочередное право на создание коалиции. Он добавил, что премьер-министр должен быть стратегом – формировать общенациональную стратегию, которая является обязательной для выполнения правительством.
«Он формирует стратегию, под стратегию формирует управленческую вертикаль с точки зрения министров. Причем правильная история – если я назначаю министра, он должен формировать свою вертикаль и отвечать передо мной как перед премьером, определившим всеобщую стратегию, за результат. Но если этот результат не достигается, премьер должен иметь право отстранить министра или уволить его с должности. А у нас у премьера этого нет», - считает Владимир Гройсман.
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Президент, отметил политик, является главным дипломатом страны и верховным главнокомандующим, и это именно то, чем он должен заниматься. Владимир Гройсман подчеркнул, что эти полномочия президент должен осуществлять на наилучшем уровне и не выходить за их пределы.
Как сообщала Politeka, Саакян рассмотрел нынешнее политическое противостояние между Зеленским и Порошенко.
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