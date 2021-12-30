И. о. директора ГП «Гарантированный покупатель» Андрей Пилипенко безосновательно задерживает на счетах 3 млрд грн, которые госпредприятие должно выплатить компании ДТЭК ВИЭ для погашения ранее накопленного долга.

Об этом в блоге написал экономист Борис Кушнирук, сообщает Obozrevatel.

«ГП ГарПок, несмотря на призывы ЕБРР, уже 1,5 месяца держит у себя на счетах 3 млрд грн, которые должен был бы выплатить ДТЭК. Однако власть под разными предлогами не дает этого делать", - пишет Кушнирук.

По его мнению, недавно назначенный руководитель ГП ГарПок Андрей Пилипенко ничего не делает с решением этой проблемы, «хотя уже успел зашкваритися фиктивным долгом своей жены, конфликтом интересов и уголовными делами и убытками для государственной энергокомпании “Хмельницкоблэнерго” на 15 млн грн».

При этом Кушнирук привел пример демонтажа солнечной станции в Днепропетровской области канадской компанией за того, что ей не давали возможности подключить СЭС к электросети.

"Вопрос не только в одиозных историях, которые дискредитируют инвестирование в украинскую экономику, на примере TIU Canada или ДТЭК. Можно также упомянуть, что бельгийский инвестор SREW N.V по производству электроэнергии из возобновляемых источников обратился в международный арбитраж с требованиями к Украине выплатить минимум 70 млн евро», - добавил Кушнирук.

Он отметил, что из-за того, что власть саботирует назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, как с нарушением норм украинского права и международных соглашений Украины нарушаются права инвесторов, очевидно, что вдобавок к уже существующим искам в международные арбитражи совсем скоро добавятся новые.

Напомним, председатель рабочей группы ВСК, нардеп, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что рабочая группа временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам кризиса в энергетике установила конфликт интересов и факты возможной коррупции в действиях и. о. руководителя государственного предприятия «Гарантированный покупатель» Андрея Пилипенко.

Наливайченко сообщил, что по результатам предварительной проверки декларации этого топ-чиновника он готовит обращение в НАБУ с требованием разоблачить производство по факту злоупотребления служебным положением в личных интересах руководителя государственного предприятия.

По информации ВСК, руководитель госпредприятия задекларировал действующие солнечные электростанции, станции, находящиеся на этапе строительства, а также трейдеров электроэнергией.

По мнению нардепа Алексея Кучеренко, НАПК должен срочно проверить и. о. директора ГП «Гарантированный покупатель» Андрея Пилипенко на наличие конфликта интересов за сокрытие доходов от работы солнечных электростанций, которые принадлежат его семье.