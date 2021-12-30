Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, сколько придется платить за газ для населения и его транспортировку в 2022 году.

Об этом он сказал в програ мме «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай 24».

По словам эксперта, стоимость доставки газа в 2022 году вырастет на 10-11%, но первично говорилось о более существенном повышении цены. «Сначала цифры транспортировки газа были до 9 грн, они были выше даже чем сам газ, но потом пересмотрели все-таки под давлением Офиса президента», - отмечает он. Сейчас же, говорит Олег Попенко, максимальная стоимость транспортировки газа составит в определенных регионах 2,5-3 грн, но это ощутимо, поскольку пока максимальная цифра – 2,14.

Кроме того, отмечает гость программы, газовый тариф также увеличится на 10-11%, то есть в пределах инфляции. «Чтобы вы понимали, до 13% – это 1 гривна. На сегодня мы платим за газ 7,96, а годовой контракт от НАК «Нафтогаз» нас ждет 8,96. Я говорю для населения», - отмечает он.

Теплокоммунэнерго же, добавляет Олег Попенко, будет платить условно 8,42, а не 7,42. Следовательно, констатирует он, в общем, получается, что население будет переплачивать 8 млрд грн за газ.

Как сообщала Politeka, Попенко рассказал, что будет с тарифами на электроэнергию .