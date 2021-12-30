Первый заместитель министра МВД Евгений Енин сообщил о главных итогах работы команды Дениса Монастырского, который летом возглавил Министерство внутренних дел. Соответствующее видео было опубликовано на странице Енина в Facebook.

Своеобразный отчет о первых достижениях Енин опубликовал в необычном формате - в виде короткого видео, в котором лаконично описаны результаты по основным приоритетам.

1) минимизация смертности на дорогах - сегодня работают почти 300 камер автофиксации нарушений ПДД, и на участках, где они установлены, аварийность снижается до 65%.

2) МВД начало борьбу с "продажей" водительских удостоверений - Департамент внутренней безопасности активизировал работу в этом направлении впервые за 30 лет.

3) Продолжается внедрение системы Custody Records в отделениях полиции. Она позволяет полностью следить за соблюдением прав задержанных и самих полицейских. Система уже работает в 7 участках и вскоре появится еще в 20.

4) сохранение жизни детей в пожарах и на воде. ГСЧС начала комплексную работу в этом направлении, и на сегодня уже зафиксировано 15-процентное снижение смертности на воде. Кроме того, уже сформированы 24 подразделения добровольной пожарной охраны.

5) Улучшение материального обеспечения спасателей. За последние месяцы был обновлен авиационный парк и другая техника ГСЧС.

"Нам, безусловно, есть с чем работать и к чему двигаться. Планы на следующий год-более чем амбициозные. Желаю каждому из нас сил и терпения для позитивных перемен. И с грядущими праздниками", - такими словами Евгений Енин завершил свой мини-отчет.