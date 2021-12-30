Инициатива президента о введении "экономических паспортов" для детей с 2019 года рождения – это популизм, который может плохо кончиться для бюджета и экономики страны, ведь наша страна не имеет профицитного бюджета.

Об этом заявил инвестиционный аналитик Сергей Фурса, пишет РБК-Украина.

"Сначала было слово. И это слово – «популизм». Экономические паспорта – это абсолютный популизм, потому что мы не Катар, не Саудовская Аравия, у нас нет избыточных доходов от полезных ископаемых. Все, что есть, уже идет в бюджет. И если вы хотите кому – то что – то добавить-это надо забрать из общего бюджета и дать конкретным паспортам, детям и т.д. То есть, есть деньги в тумбочке-вы можете их перекладывать на другие полки. Но больше денег от этого не станет», - пояснил он в эфире телеканала «Украина 24».

У Украины, по его словам, нет лишних денег – средства от импортного НДС и рента от недр идет в бюджет. Поэтому любое обещание по увеличению выплат возможно, только если эти деньги взять в долг.

"Это манипуляция. Ведь как бы вы ни назвали свою программу, в бюджете больше денег от этого не станет. Единственный источник-это долг. И закончится это все плохо, если вы начинаете на такой социальный популизм тратить деньги, которые вы берете в долг», - резюмировал Фурса.

Напомним, проект об «экономическом паспорте украинца» внес в парламент президент Владимир Зеленский. Документ предусматривает создание отдельного Фонда для детей с 2019 года. В этот фонд будет направляться часть ренты за полезные ископаемые, которая заложена в платежки украинцев за коммунальные услуги.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что эта инициатива дискриминирует детей с годом рождения, ведь все они имеют одинаковые права на украинские недра независимо от года рождения. В свою очередь, экономист Борис Кушнирук отметил, что подобный проект в условиях дефицита госбюджета Украины приведет к наращиванию государственного долга на десятки миллиардов гривен.