Аналитик, политический эксперт Александр Новохатский убежден, что Киевская Русь – это русский нарратив, для того чтобы закрепить Украину в некой мифологеме, в которой можно ее удерживать и управлять извне.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

«Оказывается, мы – Киевская Русь. Ну, пришли, понимаешь, господа викинги в степь пустую, на ровно поле, блин, вспахали его, засеяли. Заколосились поля золотыми дублонами, и расцвела Киевская Русь. Ну, бред сивой кобылы! Здесь существовала цивилизационная основа, которая задавала тон всему европейскому континенту», - говорит он.

При чем здесь викинги? Здесь проходят два коридора, это место пересечение Шелкового пути и пути из Варяг в Греки, который соединяет так называемый Британский коридор (Североморский) и Средиземное море.

«Если проложить шоссейную дорогу по пути, по которому Чингисхан пришел в Украину, то это всего 4000 километров. Сколько времени понадобится на транзит контейнера, идущего из Китая? А если у вас еще и электровоз, то естественно, вам важны расстояния. Потому что для аккумуляторов, для электрической генерации очень важно, на какое расстояние мы транспортируем груз, и насколько прямая дорога, чтобы не вилять, как маркитанская лодка», - рассуждает он.

Получается, что путь из Гданска до Одессы – это около 2000 километров по прямой. Путь от Одессы до Джунгарских ворот – около 4000 километров по прямой.

«Россия похоронила проект «Русь», именно когда начала искать обходные пути коридору из Варяг в Греки», - заключает эксперт.

Как сообщала Politeka, Политолог Александр Новохатский рассказал, какие политические процессы происходят внутри Украины.

Как сообщает Politeka, ранее он заявил, что украинцев отличает особое отношение к свободе.