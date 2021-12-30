Журналистка Катерина Котенкова посоветовала, как эффективно и экономно спланировать необходимые перед праздниками покупки продуктов и новогодних подарков.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Журналистка посоветовала поделить все запланированные расходы на несколько основных групп, внутри которых выделить обязательные покупки. Также, отметила Катерина Котенкова, стоит сравнить цены в разных магазинах и не откладывать все на последний момент, так как большинство магазинов поднимают цены в новогодний период.

«Такое же правило действует и для продуктов. После того, как ваш список будет готов, разделите продукты по срокам хранения. Продукты, которые хранятся длительное время, например зеленый горошек, шпроты, соки, алкоголь можно купить заранее. За остальными продуктами лучше идти в магазин в утренние или даже ночные часы, когда народу меньше. Акции вам в помощь, правда зачастую цена уже заложена в стоимость», - рассказала Катерина Котенкова.

По ее словам, нужно спланировать новогоднее меню, и не обязательно выставлять на стол самые дорогие деликатесы. Кроме того, отметила она, пышное застолье уже мало кто устраивает, потому что многое не съедается и портится – пропадают и продукты, и деньги.

«Приготовьте всего несколько блюд, но – неожиданных для ваших домочадцев. Теперь о подарках. Вовсе не обязательно идти в элитные магазины. Вместо этого можно заехать на рынок или пойти за покупками на специальные новогодние ярмарки, где продаются праздничные товары на любой вкус и кошелек – начиная от выпечки и заканчивая подарками ручной работы. Как правило, цены на таких базарах ниже, чем в обычных магазинах», - рассказала Катерина Котенкова.

Также журналистка напомнила об интернет-магазинах, в которых цены ниже чем в обычных, а ассортимент иногда существенно больше, а также о возможности сделать подарок своими руками.

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