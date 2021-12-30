Эксперт фискальной и налоговой политики Даниил Монин назвал преимущества законопроекта №5866 о создании условий развития физических лиц, предпринимателей и повышении прозрачности в их работе.

Об этом он рассказал в программе #SaveФЛП председателю движения Сергею Доротичу.

Как объясняет эксперт, этот проект закона позволяет либерализировать отношения государства с малым бизнесом. «Основой этого законопроекта является подход доверительных отношений между бизнесом и государством, когда с одной стороны бизнесу дается свобода и минимальные административные нагрузки на ведение бизнеса и РРО, в принципе, не нужно», - объясняет он.

С другой стороны, отмечает Даниил Монин, РРО можно заменить электронными книгами учета, что ему особенно импонирует в этом проекте закона, поскольку так или иначе бизнесу нужно подсчитывать свои прибыли. По его мнению, будет достаточно удобно, если государство позволит предпринимателю в рамках бесплатного сервиса в электронном кабинете показывать свои доходы по итогам дня, тогда можно будет вести их учет и автоматически формировать декларацию.

Это же со своей стороны, добавляет эксперт, уменьшит административную нагрузку на малый бизнес, но для этого нужно зарегистрироваться в электронном кабинете, хотя за последние годы государство значительно продвинулось в этом плане. «И чтобы получить электронную подпись, не надо стоять в очередях, а это достаточно просто оформить за пять минут», - подчеркивает Даниил Монин.

К тому же, отмечает гость программы, налоги малых предпринимателей почти не зависят от доходов, если те не превышают лимит. «А поскольку лимиты сейчас достаточно высокие, то большинству малых предпринимателей не нужно настолько точно указывать пообъектный учет, который сейчас пытается навязать государство. При этом максимально увеличив налоговую нагрузку», - говорит он.

В общем-то, рассуждает эксперт, можно понять, для чего это все происходит: многие торговые сети являются лоббистами и они отрабатывают осложнения для малого бизнеса.

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