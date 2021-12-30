Аналитик, политический эксперт Александр Новохатский считает, что Украина является местом, без которого не решить задачу новых транспортных путей в Европе.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

Но сегодня здесь образовался целый узел проблем, который необходимо развязать.

«Рубить – это себе дороже. Его надо нежно погладить и структурировать в правильную структуру. Ведь мировой кризис связан с восприятием людьми экономических отношений. Мы же раньше пользовались деньгами исключительно как эквивалентом каких-то материальных ценностей. Потом произошел бурный рост виртуализированных денег. Но деньги имеют природу не только материальную, они еще связаны с духовным аспектом, с аспектом благополучия, или мнимого благополучия», - рассуждает он.

И вот тут закручивается самый интересный конфликт, который только через Украину и разрешается, продолжает эксперт. Борьба виртуального мира, псевдо-мира, где деньги якобы есть, но их, в общем-то, нет, это нолики, и миром материального производства.

«Материальное производство, как правило, дает возможность обретения благополучия, обустройства территорий. Ведь индустриальная экономика является основой благополучия жителей, которые живут в пространствах, где налажена индустриальная экономика», - отмечает он.

На сегодня, утверждает аналитик, нигде в Европе индустриальная экономика практически невозможна по ряду причин.

«Индустриальная экономика в Казахстане слишком близко к Китаю, не получается. Африка тоже неудобна, плюс надо учитывать, что русские все время противодействуют этим планам, применяют различные инструменты и рычаги, которые не дают возможности не то что развернуться, а продвигаться. Этот клинч, как правило, решается хорошим ударом под дых. Но вот этот «под дых» России самый больной, самый чувствительный, находится в Украине. Кроме того, это самый чувствительный «под дых» Европы. Потому что Европа сегодня является фактическим союзником Кремля, не по своей воле, а только волею путинских агентов влияния», - заключает он.

Как сообщала Politeka, Политолог Александр Новохатский рассказал, какие политические процессы происходят внутри Украины.

Как сообщает Politeka, ранее он заявил, что украинцев отличает особое отношение к свободе.